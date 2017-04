FOTO: Tiba di Indonesia, So Ji Sub Dapat Hadiah Bunga

So Ji Sub (Foto: Soompi)

JAKARTA - Aktor So Ji Sub sudah siap menghibur para fans di Indonesia lewat gelaran fan meeting bertajuk "So Ji Sub Twenty The Moment in Jakart" yang dilakukan pada Jumat, 7 April 2017.

Jelang acara, bintang drama Oh My Venus tersebut sudah tiba di Tanah Air pada Kamis malam, 6 April 2017 di bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Dengan dikepung penjagaan ketat, ia tampak berlenggak santai keluar dari pintu bandara.

Tampil dengan pakaian kasual, lengkap dengan celana, jeans dan coat berwarna hijau, So Ji Sub menutup diri menggunakan topi dan masker. Saat keluar dari pintu kedatangan, ia disambut oleh para fans dan perwakilan promotor Mecimapro dengan dua buket bunga.

A post shared by Priscillia (@kpriscillia) on Apr 6, 2017 at 11:30am PDT

Tak hanya itu, teriakan para fans juga menyambutnya dan turut menyertakan ungkapan sayang pada So Ji Sub dengan meneriakkan kalimat berbahasa Korea, "Oppa Saranghae!!!"

Seperti yang dilakukan pada rangkaian tur fan meeting di negara-negara sebelumnya, aktor Memories in Bali ini akan banyak interaksi bersama fans. Mulai dari games hingga bernyanyi untuk fans.