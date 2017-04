Bikin Merinding, Paul Walker "Hadir" ke Lokasi Syuting Fast and Furious 8

LOS ANGELES - Sosok mendiang Paul Walker masih kental untuk film sekuel Fast and Furious. Meski telah hampir empat tahun tiada di dunia, tampaknya ia masih berada di sekeliling teman-teman seperjuangan di film tersebut.

Terbukti lewat pengalaman mengharukan yang dirasakan oleh Scott Eastwood. Baru-baru ini ia mengaku merasakan kehadiran Paul saat tengah syuting Fast and Furious 8 : The Fate of the Furious.

"Pada beberapa hari aku merasa kehadirannya dan tiba-tiba aku hampir menangis. Ada beberapa momen saat aku sangat merindukannya," ujar Scott dilansir Hello Magazine.

Hal itu membuat ia dan bersama pemeran lainnya kompak untuk tidak membahas kisah sedih sepeninggal Paul. Mereka langsung akan menghentikan percakapan tentang pemeran Brian O'Corner tersebut.

"Vin (Diesel), Tyrese (Gibson) dan aku akan berhenti bercerita tentangnya. Semua pengalaman mencerminkan banyak sudut dalam film dan itu sangat kuat. Aku bangga bisa menjadi bagian dalam itu," tambahnya.

Sekedar diketahui, Paul Walker meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil pada 2013 silam dan Fast and Furious 7 yang menjadi film terakhirnya sepanjang hidup.