FOTO: Guardian of the Galaxy Vol. 2 Resmi Dilabeli PG-13

Guardian of the Galaxy Vol 2 (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Sebulan menjelang perilisannya, status rating Guardian of the Galaxy Vol. 2 akhirnya ditentukan. Stitch Kingdom mengumumkan jika film superhero Marvel itu akan dilabeli PG-13.

Sama seperti Guardian of the Galaxy pertama, Guardian of the Galaxy Vol. 2 dilabeli PG-13 karena unsur kekerasan di dalamnya. Tetapi ada satu alasan tambahan lain yang juga membuat Guardian of the Galaxy Vol. 2 dilabeli PG-13.

Guardians of the Galaxy Volume 2 Rated PG-13 for sequences of sci-fi action and violence, language, and brief suggestive content #GotGVol2 — Stitch Kingdom (@stitchkingdom) April 4, 2017

“Guardian of the Galaxy Vol. 2 dilabeli PG-13 karena rangkaian aksi sci-fi dan kekerasan, bahasa, dan sedikit konten tak senonoh (sugestif),” terang Stitch Kingdom di Twitter.

Konten sugestif inilah yang dulu tak ada di Guardian of the Galaxy. Meski sama-sama dilabeli PG-13, namun alasan Guardian of the Galaxy dulu hanya serangkaian aksi kekerasan yang intens dan pemakaian sejumlah bahasa kasar.

Sementara itu, Guardian of the Galaxy Vol. 2 akan tayang di bioskop mulai 5 Mei 2017. Film superhero ini masih didukung oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, dan Vin Diesel.

Di seri kedua ini, penonton akan dapat melihat ayah dari Star Lord untuk pertama kalinya. Ada juga rumor yang mengatakan jika Stakar Ogord alias Starhawk akan hadir di Guardian of the Galaxy Vol. 2 dan diperankan oleh Sylvester Stallone.