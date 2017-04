Remake Going In Style, Aksi 3 Kakek Lucu yang Merampok Bank

Going in Style (Foto: Youtube)

LOS ANGELES – Di tengah gempuran film-film sci-fic, superhero, atau animasi, New Line Cinema berani merilis film komedi Going In Style. Film yang dibintangi oleh Morgan Freeman ini merupakan remake dari versi asli berjudl sama yang rilis 1979.

Sayangnya, keberanian New Line Cinema memproduksi ulang Going In Style tak berbuah manis. Banyak kritikus yang menganggap film remake tentang tiga orang tua ini kalah bagus dibanding versi aslinya.

“Going In Style adalah remake yang rendahan dan sangat buruk,” komentar pedas Mark Dujsik dari Mark Reviews Movies dilansir Rotten Tomatoes.

Ada juga kritikus yang mengatakan jika film ini masih layak tonton karena kehadiran tiga pemenang Oscar, Morgan Freeman, Michael Caine, dan Alan Arkin sebagai pemain utama. Menurut para kritikus, kehadiran ketiganya yang menjadi daya tarik film ini.

“Ini adalah sensasi tak terbantahkan melihat tiga legenda bersama. Benar-benar tak jadi masalah jika film pencurian yang diarahkan oleh Zach Braff ini tak lebih dari sekadar jalan-jalan menyenangkan,” ujar Jim Slotek, kritikus film Toronto Sun.

“Morgan Freeman, Michael Caine, dan Alan Arkin adalah dream team yang membuat kita hampir lupa betapa lemahnya remake ini dibanding Going In Style 1979 dari George Burns,” tambah Nell Minow dari Beliefnet.

Going In Style merupakan film komedi tentang tiga orang pria paruh baya yang memutuskan untuk merampok bank. Film ini tayang di bioskop Amerika mulai 7 April 2017.