Bukti Jika Morgan Oey Pantas Jadi Chef di Film Cooking Camp

JAKARTA – Tuntutan peran Morgan Oey di film Cooking Camp membuatnya serius belajar menjadi seorang koki. Namun, dirinya sudah terlihat piawai dalam menyajikan masakan.

Buktinya ada di dua buah video yang disebarkan fans di Twitter baru-baru ini. Di video-video itu, terlihat karya kolaborasi antara Chef Rama (diperankan Morgan) dan Chef Agus selaku pembina workshop.

Di video pertama, menu yang disajikan Morgan adalah aspic brokoli dan udang. Makanan yang mengandung agar-agar itu terlihat indah ketika diperkenalkan Morgan yang terlihat mengenakan celemek bertuliskan cooking itu.

Sementara itu, Morgan juga menyediakan makanan yang lebih familiar dibandingkan aspic itu. Di video kedua, terlihat Morgan memperlihatkan kari ayam matahari. “This is kari ayam matahari, by Chef Rama and Chef Agus. Yummy,” papar Morgan.

Sementara itu, peran Morgan adalah salah satu yang terberat. Meski belum pernah memasak sebelumnya, kali ini Morgan diminta untuk menjadi salah seorang chef ahli yang baru diketahui di tengah-tengah cerita. Hubungannya dengan Bima, yang diperankan Farras Fatik pun menjadi unik.

Film garapan MNC Pictures itu memasuki tahap syuting di pekan kedua April 2017. Cooking Camp juga akan menjadi obat kangen bagi para penggiat film yang merindukan film-film anak.