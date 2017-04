Potret Terbaru Para Bajak Laut dari Pirates of the Caribbean

Pirates of the Carribean

LOS ANGELES – Semakin dekat dengan jadwal penayangan perdananya, Disney akhirnya merilis poster para pembajak laut yang akan bermain dalam film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

Dengan menggunakan fitur terbaru Instagram, yang memperbolehkan mengunggah lebih dari satu foto dalam sebuah unggahan, Disney mencoba memperkenalkan kembali para pemain dalam film kelima franchise Pirates of the Caribbean tersebut.

Foto pertama tentu saja menampilkan tokoh utama nyentrik yang menjadi ikon Pirates of the Caribbean. Johnny Depp akan kembali memerankan karakternya Kapten Jack Sparrow.

Pada foto kedua, ada Javier Bardem yang memerankan tokoh bernama Kapten Salazar. Ada juga sosok Brenton Thwaites sebagai Henry, Kaya Scodelario sebagai Carina Smyth, dan Geofrey Rush yang tak lain adalah pemeran Barbossa lengkap dengan monyet kesayangannya.

Sayangnya, tidak ada potret Orlando Bloom dalam deretean poster para pemain kali ini. Seperti diketahui, mantan suami Miranda Kerr ini sudah memerankan tokoh Will Turner sejak The Curse of the Black Pearl, Dead Man’s Chest dan At World’s End.

Netizen pun menyambut unggahan ini dengan sangat ceria. Banyak yang tak sabar menantikan film ini tayang di bioskop pada tanggal 6 Mei mendatang.





“You do not know how excited I am for this movie to come out,” tulis @smilewide905.