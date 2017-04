VIDEO: Waduh, Dwayne Johnson Ingin Benar-Benar Pukuli Jason Statham

LOS ANGELES – Hubungan antara tokoh yang diperankan Dwayne Johnson dan Jason Statham dipastikan akan semakin buruk di film Fate of the Furious. Bahkan, Dwayne sampai berkali-kali berjanji akan memukuli Jason.

“Di setiap kesempatan, aku bilang ke Jason,”I’m gonna kick your T and crump its eating a**.” Dia yang terbaik,” tutur Dwayne di acara Tonight Show yang dibawakan Jimmy Fallon, Kamis 6 April 2017.

Pernyataan Dwayne itu pun akan dibuktikan di film Fate of the Furious (Fast & Furious 8) yang direncanakan tayang 14 April di layar besar Amerika Serikat. Dwayne menjanjikan film yang padat laga dan aksi-aksi ekstrim yang dapat dinikmati penonton.

Tokoh yang diperankan Dwayne, Luke Hobbs, dan tokoh yang diperankan Jason, Ian Shaw, memang telah bermusuhan sejak pertama kali bertemu. Acara tersebut pun membeberkan salah satu adegan kejar-kejaran dalam penjara antara kedua tokoh tersebut yang dipenuhi laga dan pertarungan.

Hubungan tersebut memang sengaja dibentuk Dwayne dan Jason untuk membuat hubungan saling benci yang dapat dicintai penonton. Namun, hubungan itu tidak terbawa ke tingkat pribadi.

“Kami ingin buat hubungan dalam film yang akan dicintai penonton, dan kita punya hubungan saling benci di film itu tapi kami tumbuh seperti kakak adik dan ternyata itu jadi salah satu hubungan favorit penonton,” tutup Dwayne.