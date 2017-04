Isu Whitewashing Masih Selimuti Ghost in the Shell

LOS ANGELES – Whitewashing atau kebiasaan film Hollywood yang menempatkan aktor kulit putih untuk memerankan karakter non-kulit putih sudah bukan permasalahan baru di dunia film. Salah satu yang terbaru adalah polemik whitewashing yang ada di film Ghost in the Shell.

Sejatinya, Ghost in the Shell adalah sebuah film Hollywood yang mengadaptasi dari cerita manga atau anime di Jepang. Mereka pun menjadikan Scarlett Johansson sebagai pemeran utama, yang seharusnya diperankan oleh orang Jepang.

Setelah dirilis dua pekan lalu, Ghost in the Shell hanya mendapatkan pendapatan sekira USD19 juta atau kurang dari setengah dari apa yang didapatkan oleh The Boss Baby dari penayangannya selama tiga hari. Kontroversi pemilihan Scarlett pun menjadi alasan utama mengapa film ini tidak laris di pasaran. Hal serupa juga dikatakan oleh Eksekutif Produser Paramount, Kyle Davies.

“Kami memiliki harapan untuk mendapatkan hasil lebih baik di tingkat domestic. Kupikir pembicaraan mengenai casting sangat berpengaruh terhadap review yang ada,” katanya seperti dilansir Indiewire, Kamis 6 April 2017.

Kurangnya minat penonton membeli tiket juga dipengaruhi oleh tingkat fanatisme tinggi para pencinta film anime Jepang. Mereka tidak suka dengan pemilihan Scarlett sebagai pemeran Major sehingga penjualan pun menjadi melempem.

“Anda memiliki sebuah film yang sangat penting bagi para fanboys-nya karena film tersebut berdasarkan sebuah film anime Jepang. Jadi, Anda akan selalu berusaha untuk mencari benang merah antara menghormati sumber aslinya dan membuat sebuah film untuk audiens yang lebih besar. Hal itu sebenarnya menantang, namun terus terang saja bahwa review tidak membantu sama sekali,” lanjutnya.

Ghost in the Shell merupakan karya penulis Masamune Shirow yang dipublikasi pertama kali pada tahun 1989. Pada tahun 1995, buku ini sempat diadaptasi ke dalam film anime sebelum akhirnya di tahun 2017, Hollywood mencoba peruntungan dengan mengadaptasinya ke layar lebar.