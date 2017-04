Sosok Hantu Biarawati yang Menyeramkan Diungkap The Nun

LOS ANGELES – Demian Bichir menjadi nama pertama yang masuk dalam daftar pemain yang akan tampil dalam film spin-off The Conjuring yang berjudul The Nun. Film ini langsung menjadi proyek terbaru New Line setelah kesuksesan besar yang diraup oleh The Conjuring 2 yang menampilkan sosok hantu biarawati yang menyeramkan.

Film ini akan disutradarai oleh Corin Hardy dan naskah skenarionya ditulis oleh Gary Dauberman dan James Wan. Sejak Juni lalu, cerita tentang The Nun sudah mulai dikembangkan oleh James Wan dan Gary Dauberman.

The Nun akan mengungkap kisah dari hantu biarawati yang ada dalam lukisan di rumah pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren. Kehadirannya menjadi viral karena tak lama setelah tayang banyak meme bermunculan dengan menggunakan gambar The Nun.

Bechir sendiri adalah seorang aktor yang pernah masuk nominasi Oscar atas perannya dalam film A Better Life di tahun 2012. Ia juga berperan sebagai Bob dalam film Quentin Tarantion, The Hateful Eight.

Dilansir Variety, Jumat (6/4/2017), New Line akan dirilis pada tahun depan, tepatnya tanggal 13 Juli. Satu hal yang menarik, tanggal tersebut di Amerika sana dikenal sebagai tanggal keramat atau Friday the 13th.