FRIDAY K-POP: Taeyeon Siap Gelar Konser Keliling Asia, Indonesia?

SEOUL - Kabar bahagia untuk para penggemar SNSD, khususnya Taeyeon. Pelantun Make Me Love You tersebut baru saja mengumumkan bahwa ia akan menggelar konser tunggal keduanya dalam waktu dekat.

Dilansir Soompi, konser bertajuk 'PERSONA' tersebut akan berawal di panggung Seoul Olympic Park, Seoul Korea Selatan. Tak tanggung-tanggung, ia akan memuaskan para penggemar selama tiga hari yaitu 12-14 Mei 2017.

Selain itu, Taeyeon juga akan melebarkan panggung konsernya dengan menggelar tur berkeliling Asia. Kabarnya, ia dijadwalkan akan menggelar konser di Hong Kong, Taipei, Bangkok dan beberapa negara Asia lainnya.

#TAEYEON will be holding her 2nd solo concert and also be on her Asia tour🎉 More info👇https://t.co/tAjJkXQmEI — Girls' Generation (@GirlsGeneration) April 7, 2017

Bagaimana dengan Indonesia? Hingga saat ini belum ada petunjuk dari beberapa promotor konser Indonesia yang biasa memboyong bintang Korea.

Kabar ini tentu membuat para fans Tanah Air berharap dan meninggalkan komentar hingga doa mereka agar Taeyeon bisa melakukannya di sini. Hal serupa juga dilontarkan fans asal Asia lainnya seperti Singapura, Jepang dan Malaysia.

"Make it Indonesia on the list please!" tulis @GilangBayuRaka1.

"Indonesia-Jakarta please ... please please," tambah @Elisabeth_ndo.