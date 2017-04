FOTO: Bantah Benci Young Lex, Saykoji Sebut Freestyle-nya Buruk

JAKARTA – Saykoji mengaku tetap menghormati semua orang, termasuk yang pernah berselisih dengannya. Menurutnya, ejekan dan hujatan-hujatan yang pernah diterima maupun dilontarkannya sudah biasa di skena hiphop.

Dirinya pun ingin meluruskan kabar perselisihannya dengan Young Lex, yang kini menjadi salah satu rekannya dalam film. “I respect everyone's hustle in this scene, including my haters. Lo bisa tanya sama semua yang nyerang gue all these years,” tulis Saykoji di Instagram.

Saykoji pun mengaku justru mendekati orang-orang yang pernah berselisih dengannya. Dasar dari semua tindakan Saykoji adalah skena hiphop itu dan ajaran agama.

“I always approach them, thats what JESUS taught me,” tambah Saykoji.

A post shared by Ignatius Penyami (@saykoji) on Apr 3, 2017 at 3:16am PDT

Isu diss dan perselisihan antara rapper menjadi isu yang hangat akhir-akhir ini. Dengan kemunculan Young Lex, banyak artis hiphop lain yang mengutarakan diss kepadanya, dan memuncak ketika Young Lex sempat dikabarkan mengejek salah satu legenda, Iwa K. Saykoji dikabarkan jadi salah satu yang melontarkan diss kepadanya.

Sementara itu, Saykoji ingin menjelaskan bahwa perselisihan dalam lagu bukan berarti merusak hubungan pribadi. Bahkan, Saykoji membeberkan sebuah lagu yang akan dirilisnya, berisi pendapatnya tentang hal itu.

Tetapi, Saykoji tidak menarik pendapatnya soal kemampuan freestyle Young Lex. Freestyle rap Young Lex yang pernah viral jadi bahan bully netizen, dan Saykoji pun setuju kemampuan Young Lex buruk di masa itu.

“But honestly, Samuel Alexander freestyle skills is wack (buruk). Just being honest ?? ?? @aldenluhukay,” tutup Saykoji.