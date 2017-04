Dira Sugandi Tampil bak Whitney Houston di Konser David Foster

YOGYAKARTA - Dira Sugandi tampil layaknya Whitney Houston dalam konser David Foster. Membawakan lagu I Will Always Love You, kualitas suara yang ditunjukkan Dira benar-benar menyerupai penyanyi aslinya.

Tampil dengan gaun serba hitam, Dira tampak sangat anggun. Sebelumnya, Dira sempat mendapat tantangan dari David Foster saat akan membawakan bagian reff dari lagu tersebut.

"Dira, ingat. Ini adalah bagian dimana biasanya penonton akan bersorak kencang. Jadi, bersiaplah," ucap David.

Dira Sugandhi pun menjawab tantangan tersebut lewat pekik meriah penonton yang langsung terdengar setelah ia melantunkan nada itu. Terbukti, Dira mampu mengatasi nada tinggi yang biasa dibawakan Whitney Houston dalam lagu.

Seperti diketahui, David Foster menggelar konser di Grand Pacific Hall, Yogyakarta pada 6 April 2017. Konser bertajuk Hitman: David Foster and Friends tersebut turut dimeriahkan oleh sejumlah musisi mancanegara lain, seperti Brian McKnight dan Chaka Khan. Selain nama diatas, Marcell, Dira Sugandhi dan Putri Ayu juga didapuk sebagai pengisi acara.