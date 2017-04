Bawakan Lagu Firasat, Marcell Siahaan Dipuji David Foster

YOGYAKARTA - Marcell Siahaan menuai pujian dari David Foster di tengah berlangsungnya konser pria 67 tahun. Pujian tersebut dilontarkan David usai Marcell membawakan salah satu single andalannya, Firasat.

"Penampilan yang indah, Marcell," ucap David Foster, Kamis 6 April 2017.

Sebelumnya, Marcell juga sempat membawakan karya milik sang musisi internasional yang dipopulerkan band Chicago, Hard To Say I'm Sorry. Tampil dengan jas serba hitam, Marcell tanpa kesulitan berarti melantunkan lagu yang memang sudah sangat akrab di telinganya. Diketahui, Marcell cukup akrab dengan lagu tersebut, mengingat sang ayah adalah penggemar berat band Chicago.

Seperti diketahui, David Foster menggelar konser di Grand Pacific Hall, Yogyakarta pada 6 April 2017. Konser bertajuk Hitman: David Foster and Friends tersebut turut dimeriahkan oleh sejumlah musisi mancanegara lain, seperti Brian McKnight dan Chaka Khan. Selain Marcell, Dira Sugandhi dan Putri Ayu juga didapuk sebagai pengisi acara untuk musisi lokal.

Marcell sendiri sempat mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap anggota keluarga, yang sudah meluangkan waktu untuk datang menyaksikan momen langka tersebut. Diketahui, ini adalah pengalaman perdana Marcell untuk tampil satu panggung dengan David Foster.