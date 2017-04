Malam Ini, So Ji Sub Tiba di Indonesia

JAKARTA - Aktor ganteng asal Korea Selatan, So Ji Sub, dipastikan tiba di Jakarta malam ini, Kamis (6/4/2017). Aktor berusia 39 tahun ini akan berada di Tanah Air untuk menggelar acara fanmeeting So Ji Sub Twenty The Moment in Jakarta di The Kasablanka Hall, Jakarta, Jumat 7 April 2017.

Dilansir Sindonews, aktor yang kondang lewat drama I'm Sorry I Love You ini telah bersiap-siap berangkat dari Bandara Incheon, Korea Selatan. Pihak Mecimapro selaku promotor yang memboyong So Ji Sub ke Indonesia ini tidak akan memberi penjagaan terlalu ketat saat sang aktor tiba di Indonesia.

"Hanya sesuai standar keamanan untuk artisnya saja," kata pihak Mecimapro saat dihubungi Sindonews.

Selama menggelar jumpa fans, Ji Sub dipastikan akan lebih banyak berinteraksi. Ini adalah kali pertama aktor itu menggelar fanmeeting di Indonesia.