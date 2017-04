FOTO: Vicky Prasetyo Nikahi Femmy, Netizen: Tambah Daftar Panjang Artis Settingan

Selamat yaaaa untuk sahabatku @vickyprasetyo777 and @femmypermatasari langgeng yaaaaaa, lancar sampai proses bulan Mei, Amin ❤️❤️ #rubenonsu #realbensu #justruben #jalani_nikmati_syukuri #janganlupabahagia #senyuminaja

A post shared by Ruben Onsu (@ruben_onsu) on Apr 4, 2017 at 5:49am PDT