FOTO: Kembali Bermusik, Duh Cynthia Lamusu Curhat Badan Belum Langsing

Kemarin... Pertama Kali saya dan Be3 Latihan Untuk Persiapan sebuah Show kami. Ini sebenarnya bukan show Pertama kali banget saya setelah Lahiran, (waktu #TatjanadanBima usia 2 bln, saya pernah show juga dengan Be3) Kenapa Show yang Ini terasa beda, karena ini pertama kali lagi setelah "Cuti Melahirkan" saya dengan Persiapan lengkap khas Ala #be3 , yaitu mulai dari Kostum Panggung nya (di show ini Be3 akan memakai karya #BarliAsmara) Latihan Dengan Band, sampai Latihan Koreografi. Jujur.... Perasaannya Campur aduk, Seneng... Kangen... deg deg an... karena udah lama banget Ga nyanyi dengan Koreo lengkap pula. Jadilah Latihan Kemarin Seru banget, serunya karena kita semua banyak Lupa Lirik dan Bagian" Lagu dan Harmoni suara yang di nyanyiin, Lupa susunan gerakan Koreo (hahaha ☝️️saya kayaknya yg paling banyak Niih... ) belum lagii... tantangan si Mama Thia ini yang masih menikmati "Body Bohay sisa Melahirkan & Status #Busui " yaaa...hahaha... (Seruuu banget yaaa ngatur Nafas nya.. 😅) Tapi Tak Apalah... Alhamdulillah... Ikhlas beneeeer saya, (Cuma harus sedikit Tebelin Kuping, Kalau ada yang Komen" 😝) toh Semok ini adalah Hikmah Dari Anugrah Terindah dari Impian Besar saya yang telah saya dapatkan... dan Semua akan ada Waktunya kok.... (waktu Kuyuus nya lagi 😉☺️) yang Penting bagaimana Kita bisa Berkomitmen sama sesuatu dan bisa menjalani nya dengan baik. Sudah hampir delapan belas tahun kebersamaan saya dengan #Be3 pun adalah Satu berkah yang harus di syukuri. Dan Hanya Satu yang membuat Kami bisa menjaga kebersamaan ini, Semua Karena Cinta. Yang Mau Menikmati Persembahan "Cinta" nya #Be3 (dulunya #Ab3 atau #AbThree) lagi... silahkan Yang Kangen.... Datang yaaa... JUMAT (Besok) Tgl 7 April, Jam 21.00 di #SenayanCity graaaaatis kok !! 😉👍 Spesial untuk kalian semua.. Kita Nyanyi Bareng yaa... See You 😉😘😍 #Be3 #MasaCutiMamanyaTATJANAdanBIMAsudahselesai #Be3ShowLagi #BeFriends #Trio #cynthialamusu #widimulia #riafinola

A post shared by cynthia_lamusu (@cynthia_lamusu) on Apr 5, 2017 at 1:46pm PDT