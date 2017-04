Datang ke Indonesia, So Ji Sub Tak Minta Aneh-Aneh

JAKARTA – Untuk pertama kalinya, aktor kawakan So Ji Sub akan menggelar fan meeting di Indonesia. Jika kebanyakan aktris luar mempunyai permintaan khusus atau riders selama menggelar acara di Indonesia, tidak demikian dengan So Ji Sub.

Aktor kelahiran 1977 ini diketahui tak memiliki permintaan spesial selama tinggal di Jakarta untuk fan meeting. Promotor yang mendatangkan Ji Sub untuk fan meeting mengatakan jika ada permintaan khusus dari sang aktor.

“Enggak. Standart artis seperti biasanya saja,” jelas perwakilan Mecimapro saat dihubungi Okezone, Kamis (6/4/2017).

So Ji Sub akan datang ke Indonesia dalam rangkaian tur fan meeting perdananya bertajuk “Twenty.” Rencananya, fan meeting tersebut akan dihelat pada Jumat, 7 April 2017 di Kasablanka, Jakarta Selatan. Jika tak ada kendala, Ji Sub harusnya tiba di Jakarta malam ini.

Untuk yang belum terlalu familiar dengan So Ji Sub, dia adalah tokoh utama di drama Oh My Venus yang cukup hits di 2015-2016 lalu bersama Shin Min Ah. Dia baru saja menyelesaikan syuting film sejarah dengan Song Joong Ki akhir tahun lalu. Pada 2004 silam, So Ji Sub pernah syuting di Bali untuk drama Something Happened in Bali.