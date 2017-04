FOTO: Tuai Kontroversi, Iklan Minuman Berkarbonasi Kendall Jenner Ditarik

LOS ANGELES – Kendall Jenner dikecam gara-gara iklan terbarunya untuk salah satu merk minuman berkarbonasi. Karena menuai kontroversi, perusahaan minuman berkarbonasi itu pun memilih untuk menarik iklan tersebut dari peredaran.

Dilansir ABC News, Kamis (6/4/2017), pihak perusahaan mengutarakan permintaan maaf mereka kepada publik. Mereka mengaku membuat kesalahan dalam proses produksi iklan tersebut.

“Pepsi mencoba untuk memproyeksikan pesan global tentang persatuan, kedamaian, dan pengertian. Jelas kami melupakan tandanya dan kami meminta maaf. Kami tidak bermaksud menyorot salah satu isu serius,” tutur juru bicara perusahaan.

Hal itu jelas bertolak belakang dengan kenyataan dilapangan, bahwa aksi demo yang dilakukan masyarakat kerap berbuntut tindakan keras dari pihak kepolisian, walaupun demontrasi berjalan damai. Hal itu bisa dilihat dari kejadian saat demo Louisiana dimana seorang wanita bernama Leshia Evans menawarkan diri untuk ditangkap saat aksi Black Live Matters.

Bagi yang belum tahu, iklan minuman berkarbonasi ini memperlihatkan aksi demo antara demonstran dan pihak kepolisian. Kendall Jenner lantas maju dan memberikan sekaleng minuman berkarbonasi kepada polisi yang menerimanya dan tersenyum kepada para demonstran.

Iklan tersebut dianggap menyinggung kegiatan demo. Netizen menilai iklan tersebut meremehkan aksi demonstran yang biasanya terjadi untuk membela keadilan sosial.

