Pihak Julia Perez Kaget Nikita Mirzati Batal Cabut Gugatan

JAKARTA - Beban yang dipikul aktris Julia Perez (Jupe) tampaknya akan semakin berat. Bagaimana tidak, di tengah kondisinya berjuang melawan penyakit kanker serviks stadium empat, Jupe masih harus berurusan dengan hukum.

Laporan gugatan Nikita Mirzani soal pencemaran nama baik terhadap Jupe pun diketahui masih terus berlanjut. Sempat berniat mencabut laporan, Nikita rupanya mengurungkan niatnya itu.

Diakui adik dari Jupe, Nia Anggia sampai saat ini sang kakak belum tahu ihwal masalah tersebut. Mereka pun terkejut kala Nikita ternyata tetap ingin melanjutkan perkara sampai ke meja hijau.

"Oh aku enggak tahu, jadi udah cabut, dibatalin? Bener? Wah enggak tahu aku. Dan mbak Jupe belum tahu kayaknya. Oh jadi dia mau melanjutkan laporan? Oh jadi kalau dia maunya seperti itu ya sudah," ungkapnya saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat.

Padahal Nia mengaku Jupe sudah ingin berdamai dengan Nikita sejak jauh-jauh hari. Jika mantan istri Sajad Ukra itu tetap pada keputusannya, mereka pun memilih pasrah.

"Kalau kita kan dari awal mba Jupe maunya damai. Dia maunya apa kan udah dituruti. Dia jadi tersangka kan bukan karena mba Jupe yang menentukan. Mba Jupe selalu dengan tangan terbuka, dia mau berdamai loh sama Nikita," kata Nia.

Ia pun menambahkan, "Seandainya dia mau terusin silahkan itu hak dia. Yang pasti dari kita, kita tidak seperti itu (berdebat terus), mba Jupe selalu terbuka kok untuk berdamai."

Sementara itu, Nikita resmi ditetapkan tersangka atas penganiayaan yang menimpa asisten Jupe, Lucky. Oleh karena itu, Nikita memutuskan terus melanjutkan kasus hukum Jupe sampai gugatan terhadapnya dicabut.