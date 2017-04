Joo Ah In dan Im Soo Jung Pamer Kemesraan di Chicago Typewriter

Yoo Ah In dan Im Soo Jung. (Foto: Soompi)

SEOUL – Jelang rilis drama terbarunya Chicago Typewriter, Yoo Ah In dan Im Soo Jung memperlihatkan nuansa romantis saat mempromosikan karya terbaru mereka. Keduanya terlihat bergandeng tangan untuk memperkenalkan drama yang akan tayang di stasiun TvN tersebut.

Dilansir Sindonews dari Allkpop, Kamis (6/4/2017), dalam acara itu Yoo Ah In, Im Soo Jung, Go Kyung Pyo dan Kwak Si Yang tampil dengan kompak. Mereka pun menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh wartawan dengan penuh canda.

Seperti Go Kyung Pyo yang sangat bahagia bisa beradu akting dengan Im Soo Jung dan Yoo Ah In. Apalagi, Kyung Po sangat senang bermain di drama dengan para pemain aktor dan aktris senior.

"Saya sangat bahagia menjadi maknae disini, saya mendapat banyak perhatian dari hyung dan noona," kata Go Kyung Po.

Im Soo Jung pun tidak kesulitan memperlihatkan chemistry dengan Yoo Ah In dan Go Kyung Po. Alasannya, Soo Jung telah mengenali karakter keduanya.

"Tidak ada, saya mempelajari alur cerita dengan baik, mereka sangat bagus dalam berakting," kata Im Soo Jung.

Drama ini menceritakan seorang penulis yang hidup dalam penjajahan Jepang bereinkarnasi menjadi penulis best seller (Yoo Ah In) namun mengalami kemerosotan. Ada sosok hantu (Go Kyung Pyo) yang membantu penulis tersebut.