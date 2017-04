Syuting Sinetron Perdana, Nisya Ahmad Luangkan Waktu untuk Anak

JAKARTA - Sebelum akhirnya menerima tawaran untuk bergabung dalam sinetron Bintang Di Hatiku, ada beberapa pertimbangan yang ada dalam pikiran Nisya Ahmad.

Meskipun penasaran dengan serunya menjadi bintang sinetron, adik kandung Raffi Ahmad tersebut harus bisa memastikan bisa meluangkan waktu untuk ketiga anaknya.

Saat ini usia putra putrinya terbilang masih belia. Ia pun berupaya untuk tetap mengontrol tumbuh kembang buah hatinya bersama Andika Rosadi dengan berbagai macam cara.

"Anak-anakku kan masih pada kecil, takutnya enggak bisa bagi waktu. Penasaran juga selama ini kan," ujarnya dalam Go Spot, Kamis (6/4/2017).

Setelah beberapa waktu syuting dalam sinetron produksi MNC Pictures ini, wanita 26 tahun tersebut tak kehilangan akal untuk tetap memberikan kasih sayang pada ketiga buah hatinya. Sampai saat ini ia tetap bersyukur karena tak hanya syuting namun waktu untuk anak-anak juga tetap tersalurkan.

Sejauh ini aktifitasnya belum benar-benar tersita untuk sinetron perdananya. Ia berharap hal tersebut akan seterusnya terjadi sehingga bisa memenuhi permintaan sang suami untuk tetap menomorsatukan anak.

"Alhamdulillah sih sampai hari ini aku masih ada waktu sama anak-anak, masih bisa bagi waktu jadi so far so good," pungkas kakak Syahnaz Sadiqah ini.

Nisya Ahmad menjadi salah satu pelakon dalam sinetron Bintang Di Hatiku. Sinetron bergenre drama ini tayang perdana pada 3 April 2017 kemarin di RCTI pukul 14.30 WIB.