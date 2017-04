Mabuk di Pesta WINNER, Bobby 'iKON' Digiring Petugas

SEOUL - Di balik kesuksesan album terbaru WINNER yang bertajuk 'Fate Number For' yang menduduki peringkat puncak di beberapa negara. Tersimpan kisah tersembunyi dari salah satu reakan satu label mereka di YG Entertainment yaitu Bobby 'iKON'.

Dilansir Koreaboo, ia diketahui tengah ikut dalam keseruan pesta pre-release album grupnya pada 1 April kemarin bersama sejumlah selebriti dan member WINNER. Namun, Bobby tampak tak bisa mengontrol dirinya setelah mabuk.

bobby can't even walk without help my drunk son 😭 pic.twitter.com/0MVKkW5ZN3