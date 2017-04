Amitabh Bachchan Geser Eksistensi Shah Rukh Khan

NEW DEHLI - Industri hiburan bollywood tak henti-henti menelurkan aktor kawakan muda. Sebut saja yang masih menjadi idola nama Shah Rukh Khan dan Amiir Khan.

Meski begitu, eksistensi keduanya rupanya berada jauh dari aktor kawakan Amitabh Bachchan. Hal itu terlihat dalam jumlah pengikut di media sosial Twitter bintang film Mohabbatein ini sukses meraup 26 juta followers saat ini.

Lewat kesukesan tersebut, ia merayakan dengan sebuah ucapan terima kasih dalam beberapa cuitan. Tak hanya itu, pria berusia 74 tahun ini juga mengunggah sejumlah foto editan dan meme perayaannya.

"Dan akhirnya tiba juga. Keajaiban dari 26 juta followers!! Terima kasih Twitter atas kesetiannya," tulis Bachchan.

T 2484 - And it has arrived ... the magical figure of 26 million followers !! Thank you Twitter for my intolerance ..🤣🌺 pic.twitter.com/urdGhmlhdd