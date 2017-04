Pernikahan Kim Tae Hee dan Rain Bikin Adik Stres

SEOUL - Memiliki saudara sesama kalangan artis rupanya menimbulkan resiko pribadi. Salah satunya yang dirasakan oleh aktor Lee Wan yang merasakan dampak dari pernikahan Kim Tae Hee kakaknya dan Rain.

Pasalnya, bintang drama Our Gab Soon tersebut mendapat tekanan sejak kakaknya menikah dengan pelantun The Best Present tersebut.

"Aku tidak iri (dengan pernikahan mereka) tapi aku mendapat tekanan sekarang di rumah sejak kakaku menikah," ungkap Lee Wan dilansir Allkpop.

Pernikahan Rain dan Kim Tae Hee tak membuat publik terkejut mengingat hubungan asmara yang telah bertahun-tahun terjalin. Hari bahagia keduanya digelar pada 19 Januari 2017. Keduanya kemudian melakukan bulan madu ke Pulau Bali dan Sumbawa, Indonesia sejak 22-27 Januari lalu.