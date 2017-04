Yeay, Marshanda Bakal Kembali Main Sinetron

JAKARTA - Lama tak muncul dilayar kaca, Marshanda mengaku siap kembali berakting. Ungkapan itu dikemukakan olehnya di depan para awak media usai menemui sahabat-sahabatnya di kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Marshanda menjelaskan bahwa akting adalah pekerjaannya yang sangat dicintainya.

"Apa yah akting itu its the love of my life, dari aku umur 12 tahun aku syuting. Stripping itu benar-benar dari aku SD sampe kuliah benar-benar tidak pernah berhenti jadi memang aku cinta dengan itu. Jadi rasanya kayak itu sudah jalan aku. Aku balik ke situ pengen jalani itu lagi," ujar Marshanda.

Marshanda juga menambahkan bahwa sinetron yang akan dijalaninya nanti bertema komedi. Perempuan 27 tahun itu, juga belum bisa memberitahukan perihal judul dari sinetron tersebut.

"Ceritanya komedi, lebih ringan. Aku blm bisa kasih tahu, insya allah dalam waktu tiga bulan kita tayang," tutup Marshanda.