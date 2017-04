FOTO: Pusing dengan Akun Medsos Palsu, Nih Komentar Lucu Mastodon

LOS ANGELES – Mastodon baru saja meluncurkan sebuah album baru berjudul Emperor of Sand bersamaan dengan munculnya akun media sosial palsu yang mengatasnamakan grup metal asal Amerika Serikat itu.

Namun bukannya marah, keempat personel Mastodon justru menjadikan hal itu untuk sebagai lelucon dan hal lucu untuk mempromosikan album dengan cara menjadi troll di Twitter.

To be fair, we made Mastodon happen a long time ago, but welcome to the game https://t.co/aXlUSXsxkd. https://t.co/d6VHMS8qxO — Mastodon (@mastodonmusic) April 4, 2017

It's us and we're not sure. Maybe because we have a new album out?

¯_(ツ)_/¯ https://t.co/zXxYWI3mMH — Mastodon (@mastodonmusic) April 5, 2017

“Itu kami dan kami tidak yakin. Mungkin karena kami punya album baru? ¯_(ツ)_/¯,” tulis Mastodon di Twitter, Kamis (6/4/2017). Balasan tersebut ditujukan kepada sebuah akun yang ingin menjelaskan media sosial Mastodon yang dinyatakan palsu oleh seluruh personel.

We launched 17 years ago and have a new album out this week actually. https://t.co/VS5PhdwUjd #TheRealMastodon https://t.co/5YoIXyuwcx — Mastodon (@mastodonmusic) April 4, 2017

Sementara itu, Mastodon mengisyaratkan media sosial itu bukan buatan mereka. “Ini yang BENAR-BENAR kami buat untuk meluncurkan album art baru kami beberapa bulan lalu,” tulis Mastodon.

New from me: https://t.co/fiMMv1tEAb is an open-source Twitter competitor that’s growing like crazy https://t.co/SffQ0oeqRZ pic.twitter.com/MNiAf6zwy2 — Casey Newton (@CaseyNewton) April 4, 2017

Namun Mastodon juga menyindir adanya akun palsu di media sosial tersebut sebagai salah satu cara marketing mereka. “1) Buat album http://wbr.ec/emperorofsand 2) Rilis album 3) Tur 4) Buat alternatif open source dari Twitter. Marketing 101 nih,” tulis Mastodon.

Did you even give our new album a chance? It's only been a few days. We'll survive. Don't you worry. https://t.co/wmZPKiks3Y — Mastodon (@mastodonmusic) April 5, 2017

Berbagai emoticon pun terlihat di kolom cuitan dan balasan-balasan Mastodon, hingga akhirnya sebuah artikel kembali disindir oleh Brent Hinds cs. Penulis artikel tersebut berargumen bahwa media sosial Mastodon tidak akan bertahan lama.

“Kamu beri album kami kesempatan, tidak? Baru juga beberapa hari. Kami akan bertahan. Jangan khawatir,” tulis Mastodon.