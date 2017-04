Konser di Yogyakarta, David Foster Siapkan Lagu Spesial

YOGYAKARTA - David Foster mengaku telah mempersiapkan 18 lagu dalam konser Hitman: David Foster and Friends yang digelar, Kamis (6/4/2017). Lagu-lagu tersebut pastinya lagu yang telah menjadi hits sepanjang kariernya musisi berusia 67 tahun itu di industri musik dunia.

"Kira-kira kurang lebih 18 sampai 19 lagu," ujar David Foster saat jumpa pers di Hotel Tentrem, Yogyakarta.

Seperti diketahui, David Foster akan menggelar konser di Grand Pacific Hall, Yogyakarta hari ini. Konser bertajuk Hitman: David Foster and Friends tersebut akan turut dimeriahkan oleh sejumlah musisi mancanegara lain, seperti Brian McKnight dan Chaka Khan. Selain dua nama di atas, tiga musisi kenamaan Tanah Air, Marcell, Dira Sugandhi dan Putri Ayu juga akan didapuk sebagai pengisi acara.

Sebanyak 18 lagu bukan lah harga mati. David Foster membuka kemungkinan tentang adanya penambahan jumlah lagu yang dibawakan. Hal tersebut, menurut penjelasan David, akan dilakukan apabila nantinya para penonton menginginkan penampilannya yang lebih dari biasa.

"Tapi, kalau nanti semua bilang 'we want more', ya mungkin kami akan kasih lebih," pungkasnya.