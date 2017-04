FOTO: Enam Pesan Inspiratif dari Kurt Cobain

LOS ANGELES – Hingga kini, Kurt Cobain masih dikenang sebagai salah satu musisi terhebat sepanjang sejarah. Fans-fans Kurt pun masih banyak mengenang dirinya, bahkan setelah dua puluh tiga tahun dirinya meninggal.

Di tanggal kematian dirinya, 5 April, terlihat masih banyak fans yang mengenang karya dan keberadaannya sebagai salah satu pelopor populernya musik grunge. Kisah hidupnya pun tertata rapi dalam sebuah buku antologi berjudul Kurt Cobain: Journals, yang mengumpulkan tulisan-tulisannya semasa hidupnya. Buku tersebut dirilis tahun 2002.

"Don't let your opinions obstruct the aforementioned list." This day 23 years ago - RIP Kurt Cobain pic.twitter.com/j7MVI4ukNr