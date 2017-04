Raisa dan Isyana Buka-bukaan soal Lagu Favorit

JAKARTA - Raisa dan Isyana buka-bukaan ketika ditanya lagu favorit, Raisa yang menyukai lagu Isyana yang berjudul Mimpi, begitupun Isyana yang menyukai lagu Raisa yang berjudul Could It Be.



Raisa dan Isyana begitu menikmati kolaborasi pertama mereka yang bertajuk 'Raisa dan Isyana Showcase'. Hal itu diungkapkan Raisa dan Isyana saat menggelar press conference di Assembly Hall Menara Mandiri Jakarta, Rabu 5 April 2017 sesaat setelah acara duetnya selesai digelar.



"Kalau aku lagu favoritnya Isyana yang Mimpi," ujar Raisa.



"Kalau aku lagu favoritnya yang Could It Be, makanya tadi aku bawain lagu itu, " tutur Isyana.



Konser Raisa dan Isyana dibuka dengan penampilan Isyana dengan lagu Mimpi sambil unjuk gigi dengan kemampuan bermain keyboardnya kemudian ditutup dengan kolaborasi lagi Kau Adalah dan Serba Salah milik mereka masing-masing yang digabungkan menjadi satu lagu.



Begitu meriahnya acara tersebut sampai membuat para penonton hanyut dalam alunan musik dan suara emas kedua penyanyi cantik tersebut. "Dan aransemennya kita bawain juga masing-masing," tutup Isyana.