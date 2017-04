FOTO: Fans Kaget Tiba-Tiba Kang Gary Menikah

JAKARTA – Pengumuman pernikahan mendadak Kang Gary membuat fans terkaget-kaget. Banyak yang tidak percaya tiba-tiba Gary meresmikan hubungannya dan meninggalkan masa lajang.

“NIKAH SM SP ANJERRRRR,” tulis @adelriska.

“OH MAYGAT captionnyaa jadi dia mau nikah 😂 wah chukae @ranittya @dhn_d20 @fbrynt.eppy @nanda_lembah,” tulis @nadilaidealistt.

“srs oppa ? But why😢? Who is that?😢.. now i'm crying hard 😭.. Hu oppa .. I LOVE YOU SO MUCH❤.. But i still can't accpt the truth that you are already got married😢! BROKEN💔!,” tulis @im.exol.exo.

오늘 사랑하는 사람과 천년가약을 맺었습니다. 따로 결혼식은 하지 않고 둘만의 언약식을 통해 부부가 되었습니다. 아내는 일반인 여성으로 순식간에 제 영혼을 흔들어놨슴다ㅎㅎ 갑작스런 결혼 발표 소식에 놀라셨을 분들도 계시겠지만 저희의 새로운 앞날을 기쁜 마음으로 함께 축복해주시길 바라는 마음입니다! 평생 행복하게 잘 살겠습니다. 강개리 올림 A post shared by 姜gary (@kang_gary8888) on Apr 5, 2017 at 1:53am PDT

Sebelumnya, tidak ada tanda-tanda bahwa Gary tengah dekat dengan seseorang kecuali Song Ji Hyo, pasangan Monday Couple-nya di variety show Running Man. Sementara mereka terpisah karena Gary hengkang, tiba-tiba Gary mengumumkan pernikahan tersebut.

Jika caption foto unggahan Gary benar, dirinya menikahi wanita yang bukan selebritis. Terlebih, Gary juga tiba-tiba kepincut dengan wanita tersebut.

“Istriku orang biasa dan telah menggetarkan hatiku seketika,” tulis Gary.

Dengan pengumuman itu, maka Monday Couple benar-benar berakhir. Sementara itu, Gary belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai pernikahannya. Namun, informasi tersebut dipastikan sudah sampai pada setiap member Running Man, karena Kim Jong Kook telah me-like pengumuman tersebut.