Kang Gary Menikah, Fans: RIP Monday Couple

SEOUL – Pengumuman pernikahan Kang Gary membuat para penggemar di seluruh dunia sedih. Hal itu karena fans menganggap hal itu menjadi akhir dari petualangan Monday Couple, julukan Gary bersama dengan Song Ji Hyo di ‘Running Man’.

Mengiringi pengumuman pernikahan tersebut, banyak fans yang menangis karena Monday Couple tak bisa jadi nyata. Fans sedih karena Song Ji Hyo bukan wanita yang dinikahi Gary hari ini, Rabu (5/4/2017).

i was seriously in shocked that kang gary has gotten married i was always hoping that monday couple could be true :--<