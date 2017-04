Anak-Anak Turki ke Syahrini: Masya Allah

Di Sela Sela Pekerjaan Shooting V'clip Kemarin...Alhamdulilah Incesss Berjumpa Manja Dengan Beberapa Fans Incesss Dari middle East Diantaranya dari Kuwait ••• Daaaan PS : Untuk Pemirsahhh Instagram Yang Berhijab TAHHHAAAANNNN Semua Inieh,Tahan Emosi Andaaahh Heyyyy Para Wanita #SingEling #SingSabar #SingIkhlas #SingIstigfaarrr Melihat KENYATAAN Postingan Instagram Incesss ••• Incesss Kan Wanita Manja Yang Belum Berhijab Jadiii....Hijab Incess Buat Incess Adalah Penutup Kepala Sepulang Umroh,Karena Malaikat 40 Hari Masih Manja Mengikuti Incesss kmnpun Incesss Pergi Makanya Incesss Tutup Seluruh Tubuh Incesss Dengan STYLE INCESSS Yang Manja inieh -----////////----- ••• Dan Ini Bukan Trend Hijab Incessss Wahai Para Wanita Berhijab...Karena Incesss TIDAK Pernah Men Trend Kan Hijab Apapun #FahaammAndaahhWanitaahh -----///////----- Mendingan Mari Kita Doakan Semoga Incesss Segera Berhijab Syar'i Jangan Tanggung2 apabila Hendak Berhijab...Karena Wanita Muslim Yang sudah Betul2 Berhijab Sudah Barang Tentu Dia Adalah Wanita Muslim Yang Akan Menjaga Auratnya,Attitudenya Juga Mulutnya #Subhanallah •••• #PrincesSyahrini #Istanbul_4April2017 #Turkey #PenutupKepalaManjahhh #BukanHijabHijabManjaahh #SingElingPemirsahhHijabeerss

A post shared by Syahrini (@princessyahrini) on Apr 4, 2017 at 1:54am PDT