Nih Alasan Kris Jenner Merasa Lega Kylie dan Tyga Putus

LOS ANGELES – Kylie Jenner dan Rob Kardashian putus dari pasangannya masing-masing, sang ibu Kris Jenner justru merasa lega karena kedua anaknya itu bisa jauh dari mantan pasangan mereka sebelumnya. Lantas apa alasannya?

Kylie Jenner dan Rob Kardashian masing-masing telah berpisah dengan kekasih mereka yakni Tyga dan Blac Chyna. Wanita berusia 61 tahun itu merasa senang dan kabarnya tengah berusaha untuk menjaga anak-anaknya untuk tetap jauh dari pasangan sebelumnya.

“Mimpi Kris Jenner sekarang menjadi kenyataan karena hubungan Kylie dengan Tyga telah berakhir dan Rob Kardashian tidak menikahi Blac Chyna. Kris sangat berharap hubungan Rob dengan Chyna serta Kylie dengan Tyga bisa berakhir selamanya,” ungkap seorang sumber seperti dikutip Sindonews, Rabu (5/4/2017).

Menurut Kris, dirinya berupaya mati-matian untuk melindungi anak-anaknya dari siapapun yang dilihatnya memberikan energi negatif untuk anggota keluarganya. Dia ingin Tyga jauh dari Kylie untuk selamanya dan ingin Chyna untuk tetap menjaga jarak yang sehat dari Rob juga meski sudah memiliki anak.

Kris, lanjutnya, telah bekerja keras membesarkan anak-anaknya dengan cara yang terbaik yang dia bisa sambil membangun brand Kardashian.

"Kris sekarang mencoba untuk melakukan segala sesuatu yang dia bisa untuk menjaga anak-anaknya dari Tyga dan masalah perekonomiannya dan Chyna dengan ‘kegilaan’ media sosialnya,” kata sumber tersebut.

Dilansir Aceshowbiz, bintang reality show Keeping Up with the Kardashians itu kabarnya telah menganggap Tyga dan Chyna sebagai pengaruh buruk yang dapat merusak nama keluarganya dan dia siap untuk menjaga anak-anaknya agar berpisah dengan dua orang tersebut untuk selamanya.