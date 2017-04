Tujuh Tahun Jomblo, Aliza Putri Akui Trauma Pacaran

JAKARTA - Salah satu penyanyi pendatang baru yaitu Aliza Bella Putri mengaku trauma berpacaran. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sulit berkomitmen dengan seorang laki-laki. Hal itu yang membuatnya betah untuk menjomblo sampai saat ini.



Ditemui Okezone pada acara Accoustic Comfort Zone, Gedung Financial Center, Jakarta, Rabu (5/04/2017), Aliza Bella Putri baru mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Jealuos. Ia pun sempat membawakan lagu tersebut dalam acara yang diadakan oleh Global Radio Jakarta. Dengan konsep akustik pada acara tersebut, Caca berhasil menghibur pada tamu yang hadir.



"Aku tujuh tahun jomblo, aku tidak berkomitmen soalnya, adalah trauma-trauma gitulah, jadi laki-laki yang mendekati banyak sih," ujar Caca.



Aliza Bella Putri kerap menjadi presenter olahraga di beberapa stasiun televisi. Pada tahun 2017 ini, Caca pun disibukkan oleh promo-promo lagu terbarunya. Tak hanya itu, Aliza Bella Putri merupakan salah satu atlet pencak silat. Pencak silat merupakan hobi dari gadis cantik tersebut. Dari kecil sang pelantun Jeaoulus ini, sudah akrab dengan bela diri pencak silat, terhitung sejak kelas 6 SD. Tak main-main ia pun sudah atmengikuti berbagai kejuaraan-kejuaraan pencak silat.



"Tadi baru promo ke TV, radio alhamdulilah respon sangat baik sekali baru itu. Sambil aku lagi jalan silat juga sih, aku atlet, sama bisnis cathering," tutup Caca.



Selain lagu terbarunya Jealous, Caca juga sudah mempunyai single-single sebelumnya diantaranya Jalan Lagi Sama Aku (2011), Tell Me Why (2012) dan Doaku Untukmu Sayang (2013).