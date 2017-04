Fans Geger Tiket Konser BTS di Jakarta Langsung Sold Out

JAKARTA – Konser “Wings Tour” Bangtan Boys (BTS) mencatat sejarah baru dalam pergelaran konser K-POP di Jakarta. Dalam hitungan menit, tiket konser BTS yang dijual pada Selasa 4 April 207 malam langsung terjual habis alias sold out.

Langsung sold out-nya tiket konser BTS di Jakarta langsung membuat fans mereka, Army geger. Banyak Army yang mengeluh tidak mendapatkan tiket di media sosial. Ada juga yang kesal karena sejumlah calo langsung menjual tiket dengan harga yang tak rasional.

Using ARMY to get money is disgusting.We're not ur source of income. Stop buying tickets if ur gonna sell them for more. #WINGSTourInJakarta