Nih Gelar Meghan Markle Jika Menikah dengan Pangeran Harry

LONDON – Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle sangat ditunggu-tunggu oleh dunia. Selain hajat besar tersebut, hal lain yang dinantikan oleh publik luas adalah gelar yang akan disandang Markle setelah menjadi istri dari salah satu keluarga inti kerajaan Inggris.

Dilansir Huffington Post, Rabu (5/4/2017), gelar Markle setelah menikah dengan Pangeran Harry dapat diprediksi dengan berkaca pada gelar Kate Middleton, istri Pangeran William.

Middleton sendiri saat ini menyandang gelar Duchess of Cambridge dan Princess William of Wales. Jika belajar dari hal tersebut, maka besar kemungkinan gelar Markle nanti akan menjadi Princess Henry of Wales.

Tetapi mengingat gelar Pangeran Harry akan berubah setelah menikah menjadi Duke of Sussex, maka Markle kemungkinan besar akan menjadi Duchess of Sussex.

“Besar kemungkinan jika (Harry) akan digelari Duke. Sussex masih tersedia, jadi (Markle) akan menjadi Duchess of Sussex. Rankingnya akan menjadi seorang putri dengan menikahi keluarga Kerajaan Inggris, Britania Raya, dan Irlandia Utara,” papar sejarawan ahli kerajan Marlene Koenig.

Di sisi lain, hingga kini status Pangeran Harry dan Meghan Markle masih sebagai sepasang kekasih. Pangeran Harry kabarnya ingin mengenalkan Markle ke Ratu Elizabeth akhir Maret lalu, tapi hingga kini belum ada kabar lanjutan tentang pertemuan tersebut.