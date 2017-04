VIDEO: Gagal Move On, Kylie Jenner Nyanyi Lagu Baru Tyga Usai Putus

LOS ANGELES – Kylie Jenner menunjukkan kesan gagal move on setelah putus dari sang mantan, Tyga. Buktinya, adik tiri Kim Kardashian itu ketahuan menyanyikan lagu sang mantan.

Senin 3 Maret 2017 lalu, Kylie mengunggah video ke Snapchat saat sedang berada di mobil. Di video tersebut, bintang reality show Keeping Up with the Kardashians itu menyanyikan lagu baru Tyga yang berjudul Act Ghetto dan 100s.

Kylie Jenner via Snapchat: (kylizzlemynizzl) pic.twitter.com/k2JUuwCnoY — Kardashian Brasil (@kardashibrasil) April 4, 2017

Dalam dua video yang diunggah, Kylie terus memperlihatkan senyum selagi melantunkan lagu-lagu sang mantan pacar. Model berusia 19 tahun itu pun sempat menghela napas panjang sebelum kembali tersenyum dan kembali fokus menyetir mobilnya.

Kylie Jenner via Snapchat: #2 (kylizzlemynizzl) pic.twitter.com/Zi3hGTCLbx — Kardashian Brasil (@kardashibrasil) April 4, 2017

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kylie dan Tyga dikonfirmasi putus awal minggu ini. Tak diketahui apa penyebab pasangan beda profesi ini putus lagi. Tapi seorang sumber menuturkan jika bukan tak mungkin mereka akan balikan lagi seperti sebelumnya.

Tyga dan Kylie pertama kali kenal pada 2014, tapi baru mengonfirmasi pacaran Maret 2015. Hanya beberapa bulan berselang, tepat pada November 2015, mereka memilih putus. Sepanjang 2016, Kylie dan rapper 27 tahun itu sudah berkali-kali putus nyambung dengan berbagai alasan, termasuk gosip selingkuh.