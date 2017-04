Sempat Umbar Kemesraan, Tyga dan Kylie Jenner Pilih Break Pacaran

Kylie Jenner dan Tyga. (Foto: US Magazine)

LOS ANGELES – Kylie Jenner dan Tyga menguatkan posisi mereka sebagai pasangan yang kerap putus-nyambung. Untuk kesekian kalinya, pasangan selebriti ini memilih untuk break pacaran.

“Mereka punya kecenderungan putus sebentar dan kemudian kembali bersama lagi. Kali ini, jelas ada kemungkinan mereka akan kembali bersama lagi,” tutur seorang sumber kepada People, Rabu (5/4/2017).

Sumber tak mengungkap apa penyebab Tyga dan Kylie memilih untuk break lagi kali ini setelah sempat mengumbar kemesraan beberapa waktu lalu. Jika menilik pada pernyataan Kylie sebelumnya, adik tiri Kim Kardashian itu mengisyaratkan jika dia tak bisa sepenuhnya memercayai Tyga.

“Lagi dan lagi, dia (Kylie) merasa dia tak bisa memercayai Tyga. Sudah ada dan terus ada banyak kebohongan,” papar sumber.

Meski begitu, Kylie nyatanya tak bisa membohongi perasaannya sendiri. Bintang Keeping Up with the Kardashians ini meyakini jika Tyga lah cinta sejati dalam hidupnya.

“Tyga ada cinta sejati pertamanya. Itu adalah sesuatu yang tak bisa dia lepaskan,” pungkas sumber.

Tyga dan Kylie pertama kali kenal pada 2014, tapi baru mengonfirmasi pacaran Maret 2015. Hanya beberapa bulan berselang, tepat pada November 2015, mereka memilih putus. Sepanjang 2016, Kylie dan rapper berusia 27 tahun itu sudah berkali-kali putus nyambung dengan berbagai alasan, termasuk gosip selingkuh.