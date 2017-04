Tiba di Bali, Hyorin 'SISTAR' Langsung Ngebir

BALI - Lagi-lagi, Bali kehadiran selebriti Korea Selatan. Kali ini giliran Hyorin 'SISTAR' yang kembali mendatangi Pulau Dewata untuk keperluan sebuah pemotretan.

Hal itu terungkap dalam beberapa foto yang tersebar di dunia maya dengan menunjukkan keberangkatan dari bandara Incheon International Airport Korea pada 4 April 2017. Wanita bersuara seksi tersebut tiba di bandara Ngurah Rai International Airport Bali dengan sambutan kerumunan fans.

Setibanya di Bali, pelantun Love Like This tampak langsung menghabisi malam dengan bersenang-senang. Seperti yang terlihat dalam foto-foto di akun Instagram-nya.

Ia mengunggah dua buah foto saat menikmati sekaleng botol bir produksi Indonesia. Ekspreasi sendunya menambah keseksian foto lewat potongan minim pakaian yang dikenakan.

Tanpa menuliskan keterangan foto, unggahan tersebut langsung banjir komentar dari para fans di Indonesia. Mulai dari produk bir hingga sambutan selamat datang.

"@xhyolynx do you like it, Indonesian beer, enjoy it," tulis @siskaaa.m.

"Welcome to Bali and enjoy the photoshoot," tambah @yunan4_un.

Sementara itu, Hyorin akan kembali menelurkan single kolaborasi tanpa di dampingi SISTAR. Kali ini, ia menggaet Changmo untuk lagu berjudul Blue Moon yang akan dirilis pada 14 April 2017 mendatang.