Lama Pacaran Tak Jamin Pernikahan, Alika Islamadina Buktinya

JAKARTA - Berpacaran cukup lama tidak menjamin sepasang kekasih itu bakal naik kepelaminan. Bagi penyanyi Alika Islamadina, jangka pacaran bukan berarti penentu seseorang dapat menikah dengan sang pasangan.



Buktinya, jalinan asmara yang dibangun Alika selama empat tahun lebih dengan sang pacar, Kevin Ninno mendadak kandas di tengah jalan.



"Engga juga sih. I think it all depends with the person. Karena bisa saja orang paacarannya lama tapi engga jadi nikah. Tapi ada orang yang baru kenal setahun oke nikah. Kayaknya semua tergantung sama orangnya," katanya kepada Okezone di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa 4 April 2017.



Terkait masalah putusnya hubungan asmara dengan sang kekasih, pelantun tembang Sendiri itu tak mau berbicara banyak. Sudah pacaran sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), menurut Alika bisa menjadi pemicu paling utama.



"Ya udah ada keputusan masing-masing sih. Mungkin udah kelamaan pacaran," imbuhnya.



Selain itu, Alika juga menegaskan bukan tipikal wanita yang suka galau pasca putus dengan pacar. Ia malah terkesan cuek dan menganggap masa lalu biarlah menjadi masa lalu.



"Aku tipe yang biasa aja sih, soalnya aku orangnya cuek banget dan emang lumayan batu sih. Jadi kayaknya biasa aja sih," pungkasnya.