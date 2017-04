Jadi Bajingan, Charlize Theron: Menyenangkan dan Menantang

BERLIN - Peraih piala Oscar, Charlize Theron, mengaku mendapat tantangan menarik untuk berperan sebagai bajingan dalam serial terbaru film Fast and Furious bersama Vin Diesel.

"Ini landasan baru untuk berperan dengan tabiat seperti itu, menyenangkan dan menantang," kata Theron ketika berada di Berlin menghadiri pertunjukan perdana "The Fate of the Furious".

Diesel juga ikut dalam peluncuran film itu, yang sudah dipasarkan di Eropa dengan judul "Fast and Furious 8", yang menampilkan saling kejar mobil, yang mendebarkan serta penuh ledakan jika dibandingkan dengan tujuh serial sebelumnya. "The Fate of the Furious" menampilkan pemeran utama Vin Diesel sebagai Dominic Toretto.

Theron yang memenangkan gelar aktor terbaik dalam Academy Award melalui film "Monster", berperan sebagai bajingan Cipher.

Diesel mengatakan kepada wartawan dia merasa "mengecewakan dunia" ketika meninggalkan serial itu tujuh tahun lalu karena ia merasa kurang cocok dengan naskahnya. Film tersebut disutradarai F Gary Gray dan juga menampilkan aktor lain, yaitu Jason Statham, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez dan Tyrese Gibson.