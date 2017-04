Sutradara Get Out Dilirik Arahkan Film Live-Action Anime Akira

LOS ANGELES – Warner Bros serius dalam usahanya untuk mengadaptasi anime populer Jepang, Akira. Setelah lebih dari satu dekade mengumumkan akan mengadaptasi Akira menjadi live-action Hollywood, Warner Bros kini melirik sutradara Get Out, Jordan Peele untuk mengarahkan film mereka.

Dilansir Forbes dari The Tracking Board, Rabu (5/4/2017), Warner Bros sudah melakukan diskusi dengan Peele. Hasil diskusi kabarnya menunjukkan tanda-tanda positif untuk Peele menyutradarai Akira.

Diliriknya Peele sebagai sutradara tak lepas dari kerja bagusnya saat mengarahkan Get Out yang tayang Februari 2017 lalu. Mengingat kerja bagusnya di Get Out, publik tentu menaruh harapan besar pada Peele untuk bisa membuat adaptasi Akira yang sebagus versi animenya.

Sudah sejak 2002 lalu Warner Bros menunjukkan niatan untuk membuat versi live-action dari Akira. Beberapa tahun lalu Warner Bros sempat hampir memproduksi anime ini dengan Jaume Collet-Serra sebagai sutradara dengan Garrett Hedlund dan Kristen Stewart selaku pemain. Tapi rencana itu gagal di menit-menit akhir.

Publik sendiri sejatinya ragu dengan niat Warner Bros untuk mengadaptasi Akira ke versi live-action dengan aktor-aktris Hollywood. Pasalnya selama ini Hollywood tak pernah sukses mengadaptasi anime populer ke versi live-action. Yang terbaru tentu saja Ghost in the Shell yang banjir kritik sejak awal pembuatan dan penayangannya.