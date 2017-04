Giring Nidji Kenang Sosok Kurt Cobain

JAKARTA - Sudah puluhan tahun berlalu, kematian musisi legendaris Kurt Cobain masih dikenang baik dalam ingatan para pencinta musik termasuk Giring Nidji. Pada 5 April 1994 silam, Kurt ditemukan tewas secara mengenaskan. Tentu saja industri musik di dunia berduka.

Kata Giring, Cobain beserta grup musiknya Nirvana memiliki pengaruh besar dalam hidup vokalis band Nidji itu. Pelantun tembang hits Laskar Pelangi itu pun mengungkapkan Cobain sang legendaris.

"Dia itu legend. Musik yang selama ini gua ciptain secara tidak langsung terpengaruh dia. Dia tau bagaimana menciptakan lagu sesuai isi hati," ungkapnya kepada Okezone di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2017).

Sepanjang kiprah Giring di dunia tarik suara, ia tak pernah menemukan sosok seperti Cobain. Pria asal Washington itu berani tampil beda saat para musisi saat itu hidup bergelimang harta.

"Dia itu orangnya suka tidur di jalanan yang engga terpikirkan orang-orang. Bajunya ngegembel. Luar biasa," sambungnya.

Sementara itu, semasa hidupnya Cobain berhasil menciptakan sejumlah lagu hits antara lain Smells Like Teen Spirits, About a Girl, Come As Your Are hingga In Bloom.