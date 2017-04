FOTO: Tiket Konser Raisa - Isyana Ludes Terjual

JAKARTA - Dua penyanyi cantik Raisa dan Isyana Sarasvati akan terlibat duet bareng. Raisa Andriana melalui akun Twitter @raisa6690 bahkan menyatakan bahwa tiket konsernya telah ludes terjual.

Raisa dan Isyana adalah dua dara cantik yang dikagumi oleh para masyarakat yang akan menunjukkan kolaborasinya nanti malam. Setelah mengeluarkan single yang berjudul Anganku Anganmu, tampak respon positif diterima oleh kedua penyanyi berbakat tersebut.

"Good morning! Just got the news that tonight's show has already sold out! See you all very soon💕 #RaisaxIsyana," tulis Raisa.





Good morning! Just got the news that tonight's show has already sold out! See you all very soon💕 #RaisaxIsyana pic.twitter.com/ARa69drydU — Raisa Andriana (@raisa6690) April 5, 2017

Kolaborasi ini pun, baru pertama kali digelar yang menunjukkan dua dara cantik yang memiliki kemampuan vokal kelas wahid di Indonesia. Tak ayal membuat para fans-fansnya menantikan duet tersebut.

Konser yang bertajuk “Raisa & Isyana Showcase” ini akan diselenggarakan di Assembly Hall Menara Mandiri Jakarta, Rabu (05/4/2017).



“Raisa & Isyana Showcase” ini akan diselenggarakan di Assembly Hall Menara Mandiri Jakarta. Kolaborasi mereka akan dimulai pukul 20:00 WIB.



"See you kak yaya!❤," tulis @@Deeeaannn.

"mantap sold out sukses ka showcasenyaa 😊," tulis @AsthieRamdini24.