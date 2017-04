Harry Styles Berani 'Terbang' di Langit Skotlandia

LONDON - Satu lagi nama personel One Direction yang menancapkan kaki berkarier solo. Setelah Zayn Malik, Nial Horan, Louis Tomlinson, dan Liam Payne, kini giliran Harry Styles.



Mantan kekasih Taylor Swift tersebut dikabarkan tengah menyiapkan video klip untuk single perdananya. Ia melakukan syuting untuk Sign of the Times di Skotlandia dengan cara menantang baru-baru ini.



Lewat kumpulan foto yang dirilis oleh The Sun, Harry tampak sedang melakukan sky diving dalam penggarapan videonya. Tetap dengan pakaian stylist, ia tampak berani terayung-ayun di langit dengan bantuan pengaman dari helikopter.



Proses syuting yang dirahasiakan tersebut terlihat berjalan lancar dan aman meski tampak berbahaya terbang dengan pemandangan laut lepas di bawahnya.



Lewat debut solonya ini, Harry akan melepas label teen pop yang melekat padanya saat bersama One Direction. Ia akan menghadirkan musik unik dari perpaduan idolanya yaitu David Bowie dan Prince. Sign of the Times rencananya akan dirilis pada 7 April 2017 mendatang.