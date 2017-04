Cantiknya Syahrini Berhijab, Sayang Celananya Terlalu Ketat

SOLO – Syahrini tak pernah luput dari sorotan publik. Gaya hidup glamornya kerap mengundang decak kagum hingga cibiran. Kali ini, ia yang baru saja selesai menunaikan ibadah umrah malah menuai cibiran, mengapa?

Melalui akun Instagram pribadinya, @princessyahrini, Syahrini mengunggah sederet foto dirinya mulai dari saat menunaikan ibadah umrah sampai agenda jalan-jalannya ke Turki. Sayang, dalam unggahan terbarunya, ia justru menuai berbagai cibiran. Pasalnya, dalam foto yang diambil di Istanbul, ia tampak mengenakan busana serba hitam lengkap dengan jilbab, kacamata, dan mantel bulu berwarna senada yang membuatnya terlihat sangat menawan.

“Sunday vibes in Istanbul #PrincesSyahrini #Istanbul_3Maret2017 #turkey,” tulisnya pada keterangan foto yang diunggah.

Sayangnya, di foto itu, Syahrini tampak mengenakan celana ketat yang memperlihatkan keseksian kakinya. Celana itulah yang membuat netizen melontarkan cibiran kepadanya. Menurut mereka, wanita berhijab sangat tidak pantas mengenakan pakaian ketat.

Sunday Vibes In Istanbul !!! #PrincesSyahrini #Istanbul_3Maret2017 #Turkey #TapForDeets👆 A post shared by Syahrini (@princessyahrini) on Apr 3, 2017 at 6:12am PDT

“Kalau pake hijab itu busananya semestinya jangan kayak gitu. Sekalian aja buka baju aja biyar nampak semua auratnya,” cibir @reg_holigan.

“Kurang matching teh. Agak gmn gt ngeliatnya, ga pantes bgt atasnya berjilbab tapi bawahnya gt,” sambung @kiki_r135q.

“Klo mau pake jilbab atau kerudung bawahnya harus longgar jangan ketat gitu dong kan jadinya malu-maluin orang yang agamanya islam,” timpal @rahmat_nur_muhajir.

Busana tersebut ternyata dikenakan Syahrini untuk shooting video klip lagu I Love You Allah yang akan dirilis Ramadan 2017, mendatang. Hal itu terlihat dari sebuah video singkat yang juga diunggah di akun Instagramnya.

“Day 1 in Turkey for shooting v’clip I Love You Allah. U can see on my IG story, #PrincesSyahrini #Istanbul_3Maret2017 #Turkey,” tulis dia pada keterangan video.

Dalam video tersebut, Syahrini memperlihatkan proses shooting video klip lagu religi tersebut. Sayang, ia justru semakin mendapat banyak cacian lantaran gaya busananya yang dinilai tidak cocok dengan lagu bertema religi tersebut. “Cantik tp sayang leggingnya terlalu ketat itu,” tulis @cavella_saja.

“Kalo cinta kepada Allah tunjukkan dengan benar-benar cinta. Apakah ini bentuk cintamu kepada Allah? Cinta Allah itu mengharap ridhonya. Celana kayak itu Allah ridho kah?” sambung @rahmat_nur_muhajir.