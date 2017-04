Bahagianya Armand Maulana Dapat Hadiah dari 2 Wanita Paling Dicintai

Ini adalah kado ultah dari 2 wanita yg sy cintai yg paling keren unik & lucu 😘😘 soalnya sepatu ini belinya hrs indent dulu tapi saya ultahnya hr ini jd akhirnya ngeprint foto sepatunya trus plus ucapan selamatnya..oouuuuu sooo sweeetttt...lv u so much mam..nengdoy..😘😘😘

A post shared by armandmaulana04 (@armandmaulana04) on Apr 3, 2017 at 8:54pm PDT