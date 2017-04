FOTO: Shireen Sungkar Lulus Kuliah, Netizen: Kapan Kuliahnya?

Pengalaman kuliah 6 tahun itu luar biasa (jgn dicontoh ya ) 😂dr pas shooting masi masuk trs ahirnya married pas semester 6 cuti karena hamil kena plasenta previa g bisa turun kasur 🙈ahirnya nerusin lagi lah kuliah dnegan banyak bgt yg ketinggalan dr kelas pagi pindah kesiang ampe cari temen baru karena udh beda semua 😂 trs alhamdulillah bisa skripsi tahun lalu januari eh pas mau sidang ditolak karena satu mata kuliah ke skip lupa keambil "drama" sebel minta ampun g bisa dibantuin karena sistem komputer 😑yaudh nunggu satu semester tinggal satu matkul sambil baca baca skripsi yg udh mulai lupa karena kelamaan ahirnya kelar juga,, bolak balik nyamperin dosen pembibing dikantor nya mau sidang pas hamil 9 bulan dosennya nyaranin abis lahiran aja 😂yaudh hawwa 3 minggu sidang deh ,happy sih walaupun masi pada nyinyir kapan kuliah nya kok udh lulus duh 6 tahun shay jangan ditanya kapan itu udh kelamaan g pernah ketemu mungkin pas sy cuti ,yg paling apal muka saya mas dan mba jajanan mustopo yang udh bosen liat saya makan yamin tiap ke kampus 😂,, kayaknya bsk bsk kalo kuliah harus live kali ya 😂"kadang org itu happy nyinyir tanpa tau lelah nya seperti apa,,,mudh mudhan ilmu yanh didapat bisa bermanfaat buat org banyak selamat berkuliah yaaa smua nya jgn lama lama kaya akuh😂smoga sukses

A post shared by Shireen Sungkar (@shireensungkar) on Apr 3, 2017 at 3:39am PDT