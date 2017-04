FOTO: Ekspresi Rindu Ayu Ting Ting Bikin Sedih

JAKARTA - Ayu Ting Ting tak bisa menutupi rasa rindunya sejak terpisah jauh dari sang buah hati Bilqis Khumairah Razak. Pasalnya, putri tunggalnya itu sedang ikut dalam agena liburan keluarga berkeliling Eropa bersama keluarga, sementara ia bekerja di Jakarta.

Hal itu terungkap dalam beberapa unggahan di akun Instagram pelantun Sambalado tersebut. Ia bahkan menyempatkan untuk melakukan video call demi mengobati rasa rindu pada Bilqis.

"I miss you gadis kecil bunda ... hope u always happy when u're there nak," tulis Ayu pada Selasa (4/4/2017).

A post shared by Ayu Tingting (@ayutingting92) on Apr 3, 2017 at 10:32am PDT

Dalam tangkapan momen yang diunggah, Ayu tampak menunjukkan ekspresi sedih melihat senyum yang tersimpul di bibir Bilqis. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia memasang pose seakan ingin mencium putri kecilnya itu.

Bilqis diketahui ikut dalam rombongan liburan bersama ayah, ibu dan adik Ayu Ting Ting. Seperti yang terlihat dalam unggahan di Instagram, mereka telah melakukan perjalanan mulai dari Belgia, Belanda hingga Prancis.