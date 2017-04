Priyanka Chopra Geser Emma Stone Jadi Wanita Tercantik Dunia

NEW DEHLI - Priyanka Chopra kembali menorehkan prestasi internasional, tak hanya lewat bakat aktingnya di serial televisi dan film Hollywood. Kali ini, namanya ditorehkan dalam daftar wanita tercantik di dunia versi sebuah survei media sosial BuzzNet.

Dilansir Indiatoday, mantan Miss World tersebut sukses menggeser nama-nama selebriti hingga wanita berpengaruh di dunia. Mulai dari Angelina Jolie, Emma Stone, Oprah Winfrey hingga Michelle Obama.

Thank u @BUZZNET and all who voted. @Beyonce is my number 1 too!! https://t.co/N6F8syOdsz